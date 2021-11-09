DİSKİ’den enerji nakil hatlarında bakım-onarım çalışması

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır kent merkezine kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yaptı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kış ayları öncesi elektrik kesintilerinden kaynaklı oluşacak içme suyu kesintilerinin önüne geçmek için enerji nakil hatlarını elden geçirdi. Ekipler, Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi ile pompa istasyonu arasındaki 20 yıllık enerji nakil hatlarında oluşabilecek arızaların önüne geçmek için çalışmalar gerçekleştirdi. Yüksek gerilim hattında çalışabilir sertifikası bulunan personel, 18 adet enerji nakil hattında tespit ettiği, kırılan ve çatlayan 25 K2 izolatörleri değiştirdi. Oluşturulan iki ekip, 2 günlük 3 saatlik enerji kesintisinin ardından çalışmalarını tamamladı. DİSKİ Genel Müdürlüğü, enerji nakil hatlarında her hangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını ihtiyaç duyulan alanlarda sürdürecek.