DİSKİ’den 737 personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, oluşabilecek iş kazalarının önüne geçmek için farklı birimlerde çalışan 737 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde farklı alan ve birimlerde çalışma yürüten personele yönelik Eylül ayı itibariyle iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı başlattı. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 737 personele 6331 sayılı kanun kapsamında çalışanın yasal hakları, iş kazaları, meslek hastalıkları ve kaza durumunda ilk yardım konularında bilgilendirmede bulundu. Eğitim programında sahada riskli alanlarda çalışma yürüten personele, kişisel koruyucu donanım ekipman kullanımı, çevre güvenliği sağlama, hangi durumların iş kazası olarak değerlendirileceği ve iş kazası meydana gelmesi durumunda yasal bildirim süreci ile yasal yükümlülükler aktarıldı. İlk yardımın öneminin vurgulandığı eğitimde, kesik, kanama, bayılma, suda boğulma, kırık-çıkıklarda, zehirlenmelerde, sara krizinde ve elektrik çarpmalarında neler yapılacağı konularında tüm personele bilgiler verildi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, belirlenen takvim gereğince personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim programları düzenlemeye devam edecek.