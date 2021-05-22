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DİSKİ’de yangın tatbikatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) personeline yangına müdahale yöntemleriyle ilgili eğitim verildi.

DİYARBAKIR 22.05.2021, 14:39
DİSKİ’de yangın tatbikatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) personeline yangına müdahale yöntemleriyle ilgili eğitim verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ile DİSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde personele yangın anında yapılması gerekenler, alınacak tedbirler, yangın söndürme metotları ve yangında kullanılacak malzemelerle ilgili teorik olarak bilgiler verildi.

DİSKİ hizmet binası bahçesinde düzenlenen eğitimde, itfaiye ekiplerince yangının nasıl söndürüleceği uygulamalı olarak gösterildi. Ardından benzin yardımıyla yakılan ateş personeller tarafından söndürüldü.
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