DİSKİ Yenişehir’de atık su ve içme suyu sorunlarını çözüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler, Aziziye ve Gürdoğan mahallerinde içme suyu ve kanalizasyon sorununu, hazırladığı projelerle çözüme kavuşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde ve ilçelerde altyapı ile içme suyu sorunlarını çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesinde uzun yıllardır sorun olan içme suyu ve kanalizasyon problemi DİSKİ tarafından çözülüyor. Yapılacak proje sayesinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamen ele alınarak sorunlar giderilecek.

Çelikevler ihya edilecek

Projeyle Çelikevler Mahallesine 24 saat kesintisiz ve içilebilir kalitede su verilmesi hedefleniyor. Mahallede ayrıca, kanalizasyon ile ilgili proje yakın zamanda hayata geçirilecek. Bu projeyle Çelikevler Mahallesinin atık suları, yeni yapılacak terfi hattıyla mevcut Atık Su Arıtma Tesisine iletilecek. Aziziye ve Gürdoğan mahallelerinde ise imara aykırı, kaçak yapılaşma sebebiyle vatandaşların atık su sistemlerini dere yatağına herhangi bir kapalı sistem olmadan deşarj etmeleri sonucu açıkta akarak dere yatağını kirleten, bu nedenle sağlık ve görüntü açısından sıkıntı oluşturan atık su sorunu da DİSKİ tarafından hazırlanan projeyle çözüme kavuşacak. DİSKİ yapacağı çalışmayla yaklaşık 700 metre kanalizasyon şebekesi döşeyecek, bu sayede atık suların verdiği zararı önleyecek.

’’Hemşerilerimizin talebine uygun hizmet etmek için gayret ediyoruz’’

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’yi makamında ziyaret ederek projenin detaylarını görüştü. Her mahallenin sorununu gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Tutşi, ’Valimiz Münir Karaloğlu’nun talimatıyla Çelikevler, Aziziye ve Gürdoğan mahallerimizde çalışmalara başladık. Buralarda yapacağımız çalışmalarla ilgili, mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin görüşünü aldık, daha sonra projemizi oluşturduk. Kurumlarla ortaklaşa çalışarak hemşerilerimizin talebine uygun hizmet etmek için gayret ediyoruz. Diyarbakır’ımızın her noktasında çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.