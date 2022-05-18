DİSKİ Yenişehir Akkoyunlu Mahallesindeki arızayı kısa sürede giderdi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Mahallesinde meydana gelen arızayı gidererek şebekeye yeniden içme suyu vermeye başladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde meydana gelen içme suyu arızalarına anında müdahale ediyor. Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi Akkoyunlu Mahallesi 2’nci sokakta bulunan boruda oluşan patlağı onardı. Ekiplerin, tespit ettiği arızanın onarılmasının ardından Akkoyunlu bölgesine yeniden içme suyu verilmeye başlandı. Arızaya müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sorunu çözdüklerini söyledi.

15 Mayıs’ta sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle Dicle Barajı-Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında iletimi sağlayan enerji hatlarında meydana gelen arızanın içme suyu şebekelerine de zarar verdiğini belirten Tutşi, enerji hattındaki arızadan dolayı yaklaşık 12 saat onarım çalışması yürüttüklerini ifade etti. Tutşi, depoların ve kentin içme suyu şebeke hatlarının boşalması nedeniyle, su akışının yeniden sağlanmasıyla oluşan basınçtan dolayı bazı hatlarda arızaların yaşandığını kaydetti. Yaşanan bu tarz arızalara ekiplerinin anında gerekli müdahalede bulunduğunu vurgulayan Tutşi, en temel ihtiyaç olan içme suyu arzında vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için arızaların ivedilikle giderildiğini vurguladı.