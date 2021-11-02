DİSKİ yağışlı havada oluşan arızalara müdahale etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 28 Ekim itibariyle başlayan ve devam eden yağmurlu havada oluşan arızalara anında müdahale etti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde vatandaşlara altyapı ve içme suyu alanlarında hizmet üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ’ye bağlı ekipler, Diyarbakır’da 28 Ekim itibariyle başlayan ve devam eden meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre merkezde ortalama metrekareye 30-36, ilçelerde ise metrekareye 40-47.9 metreküp yağmur düşmesi sonucu vatandaşların mağduriyet yaşamaması için birçok noktada meydana gelen arızalara anında müdahalede bulundu. Atık Su Kontrol ve Ruhsat Denetim Dairesi Başkanlığı ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, yağışlardan önce başlattığı çalışmalarına yağışlı havalarda da devam etti.

Ekipler, Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinin farklı semtlerinde meydana gelen kanalizasyon ve içme suyu arızalarını onararak vatandaşlara, kesintisiz içme suyu ve altyapı hizmeti sundu. Çalışmalarda 8 adet kanal açma, 3 kazıcı yükleyici, 3 uzun şase temizlik, 3 özel donanımlı bakım-onarım aracı, 48 kanal bakım-onarım personeli, 4 şef, birim amirleri ve daire başkanlarından oluşturulan 20 ekip 24 saat kesintisiz dönüşümlü olarak görev yaptı.

Ekipler, ayrıca çevreye gelişi güzel şekilde atılan evsel atıkların yağışlı havalarda yağmur suyu ızgaralarının tıkanmasına sebep olan atıklarında temizliğini yaptı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 4 merkez ilçe dışında 13 ilçe ve ilçelere bağlı kırsal mahallelerde de benzer çalışmaları yürüttü.