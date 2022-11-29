DİSKİ, yağışlara karşı teyakkuzda

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, muhtemel aşırı yağışlara karşı tedbirlerini arttırdı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde yağmursuyu hat ve ızgara temizliklerine devam ediyor.

Yağmursuyu ızgaraları ve kollektör hatlarını temizleyen DİSKİ ekipleri, yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı önlemler alıyor. Bu sayede olabilecek yağmursuyu göllenmelerinin ve beraberindeki mağduriyet sorunlarının yaşanması önleniyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin çalışmasını inceleyerek personelden bilgi aldı. Yürütülen çalışmalar sayesinde aşırı yağışlara karşı tedbir aldıklarını vurgulayan Tutşi, şöyle konuştu:

“Hemşehrilerimizden cadde ve sokaklarda yer alan yağmur suyu ızgaraları ile kanalizasyon sistemlerine evsel atık atmamalarını istiyoruz. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli. Özellikle yağmur suyu ızgaralarına atılan poşet türü atıklar, suyun doğal akışını engelliyor ve tıkanmalara sebep oluyor. Yaptığımız çalışmayla ekiplerimiz, süprüntü malzeme, pet şişe, bez, kâğıt havlu, tuvalet kağıdı gibi sebeplerle tıkanan ızgaraları temizliyor. Bu sayede aşırı yağışlarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önlüyoruz. DİSKİ ekipleri 7/24 sahada özverili bir şekilde çalışma yürütüyor.”