DİSKİ yağış öncesi birçok noktada çalışma yürüttü

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, metoroloji yetkililerinden aldığı yağış bilgisi sonrası harekete geçerek kentin birçok noktasında çalışma yürüttü.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ekipleri yaklaşan kış ayları öncesi kentin birçok noktasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, metoroloji yetkililerinden aldığı yağış bilgileri neticesinde çalışmalarına yön veriyor. Ekipler, Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yağmur yağışı öncesi sorun oluşturabilecek alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların, yağışlarda altyapı konusunda herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla yapılan çalışmalarda vidanjörler tıkalı durumda olan kanalizasyon sistemlerine müdahalede bulunarak yeniden açtı. Temizlik el ekipleri, ise kentin birçok cadde ve sokaklarında bulunan yağmursuyu ızgaralarında her hangi bir tıkanıklık yaşanmaması için temizlik çalışamaları yaptı. Temizilik çalışmasında yağmursuyu ızgaralarından çıkarılan atıklar Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonu’na nakledildi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakırlıların kış aylarında oluşacak yağışlarda altyapı konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.