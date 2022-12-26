DİSKİ ve İLBANK, ortak projelerinin son durumunu yerinde inceledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK, ortaklaşa inşa ettikleri içme suyu ve kanalizasyon projelerinin son durumuyla ilgili görüştü.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi; Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları, İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak ile Lice’deki yatırımların değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. DİSKİ ve İLBANK tarafından ortaklaşa yürütülen projelerin ele alındığı toplantıda, Lice’de yürütülen çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu. DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, İLBANK Bölge Müdürü Bayrak ile birlikte Lice’de yapımı gerçekleşen altyapı çalışmaları ve yenilenen depoları inceledi.

İlçelerdeki altyapı projelerinin önemine değinen Tutşi, "Diyarbakır’ımız genelinde içme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması için projelerimiz devam ediyor. Hükümetimizin desteğiyle Lice ilçemizde atık su arıtma tesisi için çalışmalara başladık. Tesis için en uygun araziyi tespit ettik. Proje çalışmalarında sona gelindi, en kısa zamanda yapımına başlayacağız. Yapacağımız tesis sayesinde, halk sağlığını tehdit eden unsurları önleyeceğiz" dedi.

Diyarbakır’a hizmet için çalıştıklarını vurgulayan Tutşi, "Altyapıda eksiklerin giderilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. İçme suyundan, arıtma tesislerine ve diğer hizmet alanlarımızda hükümetimizin yaptığı yatırımlar sayesinde önemli ölçüde yol aldık. Hemşehrilerimizin bize ilettiği talepler doğrultusunda projelerimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.