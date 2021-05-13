DİSKİ, mahallelerinin su sorununu çözmeye devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 4 bin metre içme suyu şebekesi döşeyerek Çarıklı Mahallesi’nin içme suyu sorununu çözdü.

Diyarbakır DİSKİ, merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde elektrik kesintileri nedeniyle ortaya çıkan içme suyu sorunu çözüme kavuşturmak için başlattığı projeyi tamamladı. Proje kapsamında su sondajı, bin metreküplük depo ve 4 bin metre içme suyu şebekesi yapıldı. 1 milyon 600 bin liraya mal edilen projede, mahallede elektrik kesintisi olsa da su kesintisi yaşanmayacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, sondajın 15-20 litre saniye ilave suyu yeni depoya aktardığını söyledi. Projeyle uzun süre Çarıklı Mahallesinde içme suyu sorunu yaşanmayacağını vurgulayan Tutşi, "Suyu israf etmemeli, suyu boşa akıtmamalıyız. Mevcut su mahallenin kullanımına fazlasıyla yetiyor. Vatandaşlarımız içme suyunu kaçak bir şekilde bahçe ve tarla sulamasına kullanmamalıdır. Abonelikleri olmayanlar, abone işlemlerini bir an önce yapmalıdır. Yeni hizmetimiz Çarıklı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.