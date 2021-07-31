DİSKİ, Kulp ilçesinde vatandaşın taleplerini dinlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kulp ilçesinde içme suyu, kanalizasyon ve diğer hizmetlerle ilgili vatandaşları dinledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla sorunları yerinde dinleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kulp ilçesinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. İlk olarak Narlıca Mahallesi’nde vatandaşlarla görüşen Tutşi, su sorununu çözmek amacıyla belediyeye ait keson kuyu pompasını aktif hale getirileceğinin müjdesini verdi. Tutşi, daha sonra DİSKİ Kulp Şube Müdürlüğü’nde mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. DİSKİ’nin her ilçede önemli projeleri olduğunu ifade eden Tutşi, içme suyu ve alt yapı hizmetlerinin sorunsuz sürmesi için personellerin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.