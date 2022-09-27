DİSKİ kış öncesi kentte çalışmalarını sürdürdü

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış ayları öncesinde altyapı konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ ekipleri, yaklaşan kış öncesi Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde altyapı konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına hız verdi. Merkez 4 ilçede 1 milyon 118 bin 210 metre kanalizasyon ve 328 bin 947 metre yağmur suyu olmak üzere toplam 1 milyon 447 bin 157 metre şebeke ağını kış ayları öncesi 71 personelle çalışma yapılıyor. Ekipler, kış mevsiminde il genelinde meydana gelecek yağışlarda faal durumda bulunan atıksu ve yağmursuyu şebeke hatlarında herhangi bir sorun meydana gelmemesi için Temmuz itibariyle çalışmalara başladı.

Ekipler, kış aylarında oluşan yağışlara hazırlık için yağmursuyu şebekesi dışında kanalizasyon şebekesinde oluşabilecek yoğunluk ve sorunların önüne geçebilmek adına temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları denetleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kış hazırlıklarına yaz itibariyle 33 personelle başladıklarını söyledi.

Diyarbakırlıların sorunsuz bir kış geçirmesi için çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Tutşi, kışa hazırlık çerçevesinde özellikle sorun teşkil edebilecek alanlar üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı. Tutşi, “Kentin daha modern ve konforlu bir hale gelmesi için vatandaşlardan beklentimiz cadde ve sokaklarda yer alan yağmur suyu ızgaraları ile kanalizasyon sistemlerine evsel atık atmamaları. Özellikle yağmur suyu ızgaralarına atılan poşet türü atıklar, suyun doğal akışını engelliyor ve kış aylarında oluşan yağışlar tıkanmalara sebep oluyor. Atıkları, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinden arındırmak DİSKİ, için maliyet oluşturuyor. Önlenebilir tıkanıklardan kaynaklı bu maliyetleri kentte daha iyi hizmet sunmak için harcamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.