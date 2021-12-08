DİSKİ, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, oluşabilecek iş kazalarının önüne geçmek amacıyla kanalizasyon ile içme suyu işlemlerinin yürütüldüğü alanlarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde farklı alan ve birimlerde çalışma yürüten personele yönelik eylül ayı itibariyle başlattığı, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına devam ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, sıfır iş kazası hedefiyle kentin farklı noktalarında kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarında görev yapan personeli, 6331 sayılı kanun kapsamında çalışanın yasal hakları, iş kazaları, meslek hastalıkları ve kaza durumunda ilk yardım konularında bilgilendiriyor. Eğitim programında sahada riskli alanlarda çalışma yürüten personele, kişisel koruyucu donanım ekipman kullanımı, çevre güvenliği sağlama, hangi durumların iş kazası olarak değerlendirileceği ve iş kazası meydana gelmesi durumunda yasal bildirim süreci ile yasal yükümlülükler aktarılıyor. İlk yardımın öneminin vurgulandığı eğitimde, kesik, kanama, bayılma, suda boğulma, kırık-çıkıklarda, zehirlenmelerde, sara krizinde ve elektrik çarpmalarında neler yapılacağı konularında tüm personele bilgiler de veriliyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, belirlenen takvim gereğince personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim programları düzenlemeye devam edeceği kaydedildi.