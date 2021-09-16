DİSKİ, içme suyu hattındaki arızayı kısa sürede giderdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur ilçesi içme suyu hattında meydana gelen arızayı kısa sürede müdahale ederek giderdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, içme suyu arızalarına anında müdahale ederek vatandaşların su kesintilerinden etkilenmesini önlüyor. İlçeye bağlı Kıtılbıl Mahallesi’nde bulunan binlik çelik boruda arıza meydana geldiğini tespit eden ekipler, vakit kaybetmeden arızaya müdahale ederek Karaçalı ve Kıtılbıl mahallelerinde su kesintisi yaşanmadan sorunu çözdü. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tutşi, özellikle sıcak havalarda su kesintisi yaşanmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.