DİSKİ gökyüzü gözlem etkinliği öncesi çalışmalarını tamamladı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilecek gökyüzü gözlem etkinliği öncesinde alandaki çalışmalarını tamamladı.

DİSKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) destek ve katkılarıyla düzenlenecek 2022 uluslararası Diyarbakır Zerzevan gökyüzü gözlem etkinliği için tarihi alanda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

DİSKİ, bu yıl yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcıya ev sahipliği yapacak Zerzevan gökyüzü gözlem etkinliği öncesinde yürüttüğü altyapı ve içme suyu çalışmalarını tamamlayarak alanı hazır hale getirdi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Zerzavan Kalesi’nde çalışmaları denetleyerek teknik personelden bilgi aldı. Yakın zamanda tamamladıkları çalışmalarla tarihi Zerzavan Kalesi’nin içme suyuna kavuştuğunu anımsatan Tutşi, DİSKİ’nin kullanma ve içme suyu için Aşağıkonak Mahallesi’nde yer alan kuyudan tarihi alana kadar 2 bin 800 metre su şebeke hattı oluşturduğunu söyledi.

Zerzevan Kalesi’ne 10 metreküplük su toplama deposu inşa edildiğini kaydeden Tutşi, çalışmada suyun seyyar ve mevcut lavabolara ulaştırıldığını aktardı. Alanda daha önce atıksu sorununu ortadan kaldırmak için altyapı çalışmalarını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tutşi, oluşturdukları fosseptik ile atıksuları tahliye ettiklerini kaydetti.

Etkinliğin sorunsuz geçmesi için hassasiyetle çalıştıklarını belirten Tutşi, “Kentimizin turizm potansiyeli açısından oldukça önemli olan ve 9-12 Haziran’da yapılacak 2022 Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin, altyapı ve içme suyu konularında sorunsuz geçmesi için ekiplerimiz alanda özverili çalışmalar yürüttü. Etkinlik esnasında altyapı ve içme suyu ile ilgili yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz Zerzavan Kalesi’nde hazır şekilde bekletilecek” dedi.