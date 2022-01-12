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DİSKİ Genel Müdür Tutşi, “Tahsil edilen her kuruş yarını inşa etmede kullanılıyor”

Çermik ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Su faturalarından tahsil edilen her kuruş yarını inşa etmede kullanılıyor” dedi.

DİYARBAKIR 12.01.2022, 11:19
DİSKİ Genel Müdür Tutşi, “Tahsil edilen her kuruş yarını inşa etmede kullanılıyor”

Çermik ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Su faturalarından tahsil edilen her kuruş yarını inşa etmede kullanılıyor” dedi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, daha verimli altyapı ve içme suyu hizmetleri için vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çermik Kaymakamlığı Toplantı Salonundaki buluşmada İlçe Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’da yer aldı. Var olan sorunları birlikte çözme amacıyla Çermik ilçesinde vatandaşlarla buluşan Tutşi, DİSKİ’nin sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarelik alanda vatandaşlara sağlıklı su ve atık suların bertarafı konusunda hizmet ettiğini belirtti. DİSKİ’nin, bütün gelirlerini içme suyu abonelerinden sağladığına dikkat çeken Tutşi, sağlanan gelirlerin tamamının vatandaşlara hizmet etmek amacıyla yatırımlara dönüştürüldüğünü söyledi. Tutşi, “DİSKİ kamu yararı gözeterek çalışmalarını sürdürüyor. Herkesin bunun farkında olması gerekiyor. Faturalardan alınan her kuruş yarını inşa etmede ve geleceğe yatırım olarak gidiyor. Bu yatırımlardan bizim çocuklarımız yararlanacak. Herkesin su faturasını öderken bu durumu göz önünde bulundurması gerekiyor“ dedi.

Kaçak su kullanımının başta yatırımlara çok ciddi zarar verdiğini ve yatırımların sekteye uğramasıyla birlikte herkesin zarar gördüğünü ifade eden Tutuşi, daha verimli hizmetler ve kentte yaşayan herkesin hakkını korumak için 17 ilçenin tamamında kayıp-kaçak ile ilgili çalışma başlattıklarını, bu çalışmayla birlikte yüzde 80 olan kaçak kullanımını yüzde 60 bandına düşürdüklerini aktardı. Tutşi, "Kent merkezindeki çalışmalarımızla birlikte su tüketimini yüzde 52’lerden yüzde 40’lara düşürdük. Kaçak su özellikle bahçe ve bostan sulamalarında kullanılıyor. Bundan dolayı birçok vatandaşımız içme suyuna erişemiyor. Kayıp-kaçak çalışmasını yapmasaydık geçen yaz birçok yerde içme suyu sıkıntısı yaşanacaktı” diye konuştu.

Kaçak kullanımının ekstradan enerji maliyeti oluşturduğunu belirten Tutşi, DİSKİ’nin 2021’de enerjiye ödediği tutarın 157 milyon TL olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Normalde ihtiyaç duyulan su 47 lt/sn. Kayıp-kaçak taramasından önce ilçeye verilen bunun miktar üç katıydı. Kaçak kullanımdan dolayı birçok yere içme suyu veremiyorduk. Şimdi Çermik’e 24 saat kesintisiz içme suyu verebiliyoruz. Çermik’te 2020’de sudan kaynaklı enerji maliyeti 6 milyon TL, su fatura tahsilatımız ise 1 milyon 700 TL. kayıp-kaçak taramasından sonra bu rakam aşağıya düştü. Çermik’te kaçak kullanım tespitimiz 876, Bismil’de 6 bin 193, Silvan’da 1980 idi”.

Çermik’te 395 abonenin kaçak tespiti yapıldıktan sonra itirazda bulunduğunu dile getiren Tutşi, DİSKİ’nin herhangi bir haksızlığa mahal vermemek için itirazları yeniden değerlendirdiğini ve ekiplerin yerinde yaptığı kontrollerde kaçakların düzeltildiğini kayıp-kaçak mücadelesiyle içme suyuna ulaşamayanlara ve su parasını düzenli ödeyenlere hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti. Tutşi, konuşmasının ardından yaptığı sunumda tespit edilen kaçak hatlar ile sonradan yapılan düzeltmeleri katılımcılara gösterdi.

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