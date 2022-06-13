DİSKİ ekiplerinden 100 Evler’de abone bağlantı çalışması

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesinde yer alan 100 Evler’de ikamet eden vatandaşların talebi üzerine içme suyu abone bağlantı çalışması başlattı.

DİSKİ ekipleri, çalışma çerçevesinde gerekli kazıları yaparak ana şebeke hattından evlere içme suyu bağlantısı yapıyor. Ekipler, tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 100 haneye abone bağlantısının yapılacağını söyledi. Konu en temel yaşam kaynağı olan içme suyu olunca vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade eden Tutşi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 100 Evler’e kaliteli, çeşmeden içilebilir ve 24 saat kesintisiz içme suyu hizmeti vereceklerini belirtti.

İnceleme esnasında bir süre 100 Evler’de ikamet eden vatandaşlarla da sohbet eden Tutşi, ayrıca bölgede ekiplerin tespit ettiği kanalizasyon eksikliklerini de gidereceklerini dile getirdi. 100 Evler sakinleri, yapılan başvurunun ardından zaman kaybetmeden hemen çalışmalara başlamaları nedeniyle DİSKİ Genel Müdürlüğü ile Tutşi’ye teşekkür etti.