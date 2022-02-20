DİSKİ ekiplerince 200 bin metre kanalizasyon hattı temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde 200 bin metre kanalizasyon hattını temizledi.

Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçesi olmak üzere kent merkezinde kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarına devam eden ekipler, yağmur suyu ızgaralarını da elden geçiriyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin Bağlar Mahallesi’nde vidanjörler aracılığıyla sürdürdükleri kanalizasyon hattı temizlik çalışmasını denetledi.

Yoğun kar yağışı sonrası kanalizasyon hatlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için genel temizlik çalışması başlattıklarını ifade eden Tutşi, Bağcılar’da şu ana dek 200 bin metre kanalizasyon hattını elden geçirdiklerini kaydetti.

Periyodik yaptıkları temizlik çalışmalarıyla kanalizasyon hatlarında oluşabilecek arızaların önüne geçtiklerini vurgulayan Tutşi, bu işlemlerle aynı zamanda yer altı sularının temiz kalmasını sağladıklarını söyledi.

DİSKİ’nin, kanalizasyon hatlarında yaptığı genel temizlik çalışması dışında vatandaşlara da çeşitli görevler düştüğünü ileten Tutşi, özellikle kanalizasyon sistemlerine evsel ve yağmur suyu ızgara hatlarına da poşet tarzı atıkların atılmaması gerektiğini dile getirdi.