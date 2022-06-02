DİSKİ ekipleri su sorunlarını çözmeye devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır yeterli içme suyu alamayan Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi’nin içme suyu sorununu çözdü.

DİSKİ ekipleri, mahallenin su ihtiyacını gidermek için çalışma başlattı. Bu çerçevede teknik ekip mahalle boyunca içme suyu hattı döşedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şirinevler Mahallesi, Bahar ve Gamze sokakları 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuştu. DİSKİ Genel Müdürlüğü kent merkezi ve ilçelerde özellikle yazın ortaya çıkabilecek su sorununun oluşmaması için sahada projeler yürütmeye devam ettiği bildirildi.