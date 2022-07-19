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DİSKİ ekipleri kanalizasyon şebeke hattında yer değiştirme çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Şeyh Sait Bulvarı’nda yapılan yeni yol açma çalışmalarından dolayı kanalizasyon şebekesinde yer değiştirme çalışması başlattı.

DİYARBAKIR 19.07.2022, 14:31 19.07.2022, 14:44
DİSKİ ekipleri kanalizasyon şebeke hattında yer değiştirme çalışması başlattı

DİSKİ, kentin altyapısını güçlendirmek ve yeni imar alanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarına, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’yla koordineli şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, Yenişehir ilçesinde trafik akışını rahatlatmak için Şeyh Sait Bulvarı yeni yol açma çalışmaları çerçevesinde ekipler, 220 metre uzunluğundaki kanalizasyon şebeke hattında yer değiştirme çalışması başlattı

Ekipler, yaptığı çalışmayla mevcut şebekeyi 2 metre aşağı indirerek kot farkını giderecek. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

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