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DİSKİ Diyarbakırlılara günlük 270 bin ton ucuz ve sağlıklı su ulaştırıyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, günlük ortalama 270 bin ton kaliteli, ucuz ve sağlıklı suyu Diyarbakırlılara ulaştırıyor.

DİYARBAKIR 28.10.2021, 11:29
DİSKİ Diyarbakırlılara günlük 270 bin ton ucuz ve sağlıklı su ulaştırıyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, günlük ortalama 270 bin ton kaliteli, ucuz ve sağlıklı suyu Diyarbakırlılara ulaştırıyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, her gün Dicle Barajı’ndan alıp çeşitli işlemlerden geçirdiği 270 bin ton sağlıklı, kaliteli ve ucuz suyu Diyarbakırlıların kullanımına sunuyor. Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, 32 kilometre uzaklıkta yer alan Dicle Barajı’ndan 3 adet pompa vasıtasıyla 1600’lük çelik borularla getirdiği ham içme suyunu 440 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde çeşitli işlemlerden geçiriyor.

Kentin yaşam kaynağı Dicle Barajı’ndan gelen ham su sırasıyla debi ölçümü, havalandırma yapısı, ön klorlama, hızlı karıştırıcılar, dağıtım odaları, durultucular, filtreler, çamur işletme ünitesi, filtreler, klor temas tankı ve arıtma deposundan kentin su şebekelerine dağıtılıyor. Havalandırma yapısı, barajdan temin edilen ve yaklaşık 36 km kapalı boru içinde gelen ham suyun oksijen ihtiyacını karşılayıp ve havalandırarak birikmiş gazları dışarı atıyor. Klor ünitesi, suda yaşayan insan sağlığına zarar veren canlıların yok edilmesini ve suyun dezenfeksiyonunu sağlıyor. Hızlı karıştırıcılar, kimya binasından sevk edilen kimyasal maddelerin ham su ile homojen bir şekilde karışımını gerçekleştiriyor.

Durultucular, dağıtım odasında dengelenen su durultucularda polielektrolid yardımıyla çöken askıdaki partikülleri yumuşaklaştırıyor. Lamela pulstör tipindeki çamur katmanlı durultucu kullanarak askıda partiküllerin çökertme işlemini gerçekleştiriyor. Bu bölümde çamur ile su birbirinden ayrılarak çamur, çamur yoğunlaştırıcılarına, su ise kum filtrelerine yönlendiriliyor. Filtrelerde ise yüksek düzeyde arıtılmış su son filtrasyon işlemine tabi tutularak su tanklarına nakilleri yapılarak tüketime gönderiliyor. Arıtılmış ve tüketime hazır hale getirilen içme suyu yaklaşık 20 dakika dezenfeksiyona tabi tutularak, temiz su deposuna ve oradan kentin şebekelerine aktarılıyor. Otomasyon odasında arıtma tesisinin bütün ünitelerinin yaptıkları işlemleri izleyerek kontrollünü sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeterlilik ve Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) belgesine sahip DİSKİ Su Kontrol Laboratuarları Şube Müdürlüğü, oluşabilecek herhangi bir aksi duruma karşı şehir şebekelerine dağıtılan sudan günlük numuneler alarak analizini gerçekleştiriyor.

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