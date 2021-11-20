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DİSKİ, Diyarbakırlılara 108 milyon metreküp içme suyu ulaştırdı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinin yeni imar alanlarında yapımı devam eden içme suyu şebeke hattı denetiminde bulundu.

DİYARBAKIR 20.11.2021, 13:36
DİSKİ, Diyarbakırlılara 108 milyon metreküp içme suyu ulaştırdı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinin yeni imar alanlarında yapımı devam eden içme suyu şebeke hattı denetiminde bulundu.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı üstyapı çalışmalarına olanak sağlamak için Diyarbakır’ın yeni imar açılan alanlarında altyapı ve içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde kısmi içme suyu şebeke döşemesi yapım inşaat işi çalışmalarında belirlenen alanlara 110,125,140,160 ve 225 milimetre çaplarında içme suyu şebeke hattı döşeyeceği belirtildi.

“3 bin 673 metre içme suyu şebeke hattı tamamlandı”

Genel Müdür Tutşi, toplam 13 bin 726 metre içme suyu şebekesinin döşeneceği ve Kayapınar ilçe sınırlarında yapımı süren çalışmalarda ekipler, şuana kadar yer altına 3 bin 673 metre uzunluğunda içme suyu şebekesi hattını döşediğini ifade etti. Genel Müdür Tutşi, “Temmuz 2021 itibariyle başlayan kısmi içme suyu şebeke döşeme çalışmalarında Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinin belirlenen alanlarına 10 bin 53 metre daha içme suyu şebeke hattı döşeyecek. DİSKİ, sözleşme bedeli 1 milyon 761 bin TL olan içme suyu şebeke yapımını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Diyarbakır’ın hızla büyüyor ve buna paralel olarak ihtiyaçları da çoğalıyor. En temel ihtiyaç olan içme suyunu sağlıklı, kaliteli, ucuz ve çeşmeden içilebilir şekilde vatandaşlara ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Modern kentlerin yolu altyapıdan geçer”

Yeni imar alanlarına ilk kazmayı DİSKİ’nin vurduğunu aktaran Genel Müdür Tutşi, “Modern bir kenti ortaya çıkarmanın yolunun tamamen altyapıdan geçiyor. Yaşam kaynağımız olan içme suyu hizmetlerimizde süreklilik arz eden kaliteli ve hesaplılığı ön planda tutuyoruz. 2021’in ilk 10 ayında Diyarbakırlılara toplam 108 milyon metreküp sağlıklı içme suyu ulaştırdık. İçme suyunun her damlası oldukça önemlidir. Kentte daha iyi yatırımlar yapmamız için herkese belirli sorumluluklar düşüyor. Özellikle içme suyunun dünyanın birçok yerinde tükenme noktasına geldiği bugünlerde kayıp-kaçak oranını standartların altına indirmemiz gerekiyor. Kayıp-kaçak oranın standartların altına inmesiyle birlikte DİSKİ, bu kent için daha önemli yatırımlara imza atacaktır” diye konuştu.

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