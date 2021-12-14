DİSKİ Dicle’de altyapı çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle ilçesine altyapı konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Dicle ilçesine bağlı kırsal Kocaalan Mahallesinde kanalizasyon şebekesi döşeyen DİSKİ ekipleri, mahallenin eksik kalan kanalizasyon şebekesini tamamlayacak. DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerince verilen bilgiye göre, bin 370 haneli Kocaaalan Mahallesinde çalışmalarına devam eden DİSKİ ekipleri, bin 350 metre koruge boru döşeyecek.