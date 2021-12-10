DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü kış çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında Dicle ilçe merkezde altyapı konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü, kışın Dicle ilçesinde altyapı konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına hız verdi. Kanalizasyon şebekelerinde temizlik çalışmaları sürdüren DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında oluşan yağışlara hazırlık kapsamında yağmursuyu şebekesi dışında kanalizasyon şebekesinde muhtemel yoğunluk ve sorunların önüne geçebilmek adına temizlik çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerince verilen bilgiye göre ekipler, 4 personel, 1 adet kombine tipi vidanjör ve 1 adet emici vidanjör araçla günlük 800 metre olmak üzere, toplamda 3 bin metre kanalizasyon şebeke boru içi hat temizliği yapmak için çalışmalarına başladı.

Ergani ve Hani Yolu Caddeleri gibi şehrin en işlek noktalarında çalışmaların yoğunlaştıracak olan DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede 640 adet muayene baca temizliği yapacak.