banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Mevsim koşullarının düzelmesiyle DİSKİ Genel Müdürlüğü Dicle ilçesinde kaldığı yerden devam ediyor. DİSKİ Dicle’de içme suyu hattını ikiye ayırarak enerji tasarrufu sağladı.

DİYARBAKIR 02.04.2022, 12:20
DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Mevsim koşullarının düzelmesiyle DİSKİ Genel Müdürlüğü Dicle ilçesinde kaldığı yerden devam ediyor. DİSKİ Dicle’de içme suyu hattını ikiye ayırarak enerji tasarrufu sağladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Dicle ilçesinin içme suyu şebekesini ikiye ayırarak daha önce 153 metre olan kot farkını 71 metreye düşürerek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamaya başladı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarelik alan üzerinde yer alan yerleşim yerlerine içme suyu temin etme çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ, içme suyu temininden önce gerçekleştirdiği etüt çalışmaları sayesinde özellikle elektrik enerjisi kullanımında önemli ölçüde tasarruf sağlayarak, daha fazla yatırım yapmaya olanağı buluyor. Etüt işleminin ardından DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü, kendi personel ve araçlarıyla ilçenin içme suyu şebekesini kot farkı nedeniyle ikiye ayırarak yüzde 25’e yakın enerji tasarrufu sağlamış oldu.

Yapılan çalışmalarda ikiye ayrılan içme suyu şebekesiyle daha önce Bozoba Mahallesi, kuyularından 153 metrelik kota 500 metreküplük depoya su pompalanıyordu, yeni imalatla sayesinde kot farkı 71 metreye düşürüldü.

İkiye ayrılan içme suyu şebekesi sonrası 397 nüfusa sahip Bağlarbaşı, 853 nüfusa sahip Çelebi ve 960 nüfusa sahip Yeşiltepe Mahalleleri 500 metreküplük, 5 bin 719 nüfusa sahip olan 15 Temmuz Mahallesi’ne de 1000 metreküplük içme suyu deposundan içme suyu temin edilecek.

Şebeke hatları yenilendi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, aynı çalışmada 600 metrelik içme suyu hattının PVC olan borularını 90 mm çapında HDPE borularla yeniledi. Ayrıca 450 metre 250 mm çapında HDPE borularla yeni içme suyu hattı döşedi. Pınar Mahallesi’nde 620 metre 63 milimetre çapında ek şebeke döşemesi yapıldı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
17°
açık