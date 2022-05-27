banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Pastada marka oldu!
Pastada marka oldu!
Siyah erikte ilk hasat
Siyah erikte ilk hasat
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

DİSKİ, Dicle ilçesinde su depolarını temizledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlı su aktarmak için Dicle ilçesindeki su depolarını temizledi.

DİYARBAKIR 27.05.2022, 10:54
DİSKİ, Dicle ilçesinde su depolarını temizledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlı su aktarmak için Dicle ilçesindeki su depolarını temizledi.

DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, depo kaynaklı kirlilikleri önlemek amacıyla abonelerine ait mesken, bina, site, iş yeri, resmi kurum ve kente su sağlayan ana su depoları ile kırsal mahalle içme suyu deposunun temizliği ve dezenfeksiyonunu yaparak vatandaşların daha sağlıklı su kullanmasını sağlıyor.

DİSKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre Dicle merkezde bulunan içme suyu depolarının iç temizlik ve dezenfekte işlemleri yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kırsal Oba Mahallesi’ndeki 100 metreküp aktarma deposunda ve Dicle merkezdeki DM1 500 metreküp ile DM2 1000 metreküp depoları temizlendi.

Söz konusu içme suyu depolarının temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapılmasıyla vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yorumlar (0)
25°
açık