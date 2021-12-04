DİSKİ Bozoba Mahallesi’nin su sorununu çözüyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Dicle ilçesine bağlı 295 hane 1460 nüfuslu Bozoba Mahallesi’nin içme suyu sorununu çözüyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu 15 bin 272 metrekare alanın ihtiyaç duyulan noktalarında altyapı ve içme suyu temini çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dicle ilçesine bağlı 295 hane 1460 nüfuslu Bozoba Mahallesi’nin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor.İçme suyu temini çalışmaları kapsamında DİSKİ, Bozoba Mahallesi’nde 3 bin 300 metre içme suyu şebeke hattı döşeyecek. Aynı çalışmada Bozoba Mahallesi’nde yer alan tüm hanelerin abonelik işlemleri de yapılacak.

Bozoba Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. DİSKİ, Dicle ilçesinde içme suyu sorunu yaşanan mahallelere yönelik çalışmalarına devam edecek.