DİSKİ, arızalara anında müdahale etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, içme suyu teminini sürekli kılmak için, yaşanan arızalara anında müdahale etti.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklarda vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren DİSKİ ekiplerinin, gelen ihbarları değerlendirerek oluşan arızaları kısa sürede giderdiği bildirildi.