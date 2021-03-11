DİSKİ arızalara anında müdahale ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesindeki Memur-Sen TOKİ’de iç parseldeki içme suyu hattında oluşan arızaya anında müdahale ederek bakım ve onarım çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent geneline kesintisiz içme suyu sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Memur-Sen TOKİ’de iç parseldeki içme suyu hattında patlaklıklar meydana geldi. Durumu fark eden DİSKİ ekipleri, arızaya anında müdahale ederek bakım ve onarım çalışmalarına başladı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek ekipleri denetledi.

“DİSKİ ekipleri zor şartlar altında fedakarca çalışıyor”

İşçilerin fedakarca çalıştığını belirten Tutşi, “Ekip arkadaşlarımız sorunun ilk anından itibaren ivedilikle buraya geldi. Şu an Öğle arası olmasına rağmen ekiplerimiz durmadan çalışmalarına devam ediyor. Kazı yapılan yerin hemen yanında elektrik trafosu var. Zor şartlara rağmen, Diyarbakır için burada görevlerini ifa etmeye çalışan mesai arkadaşlarıma özverilerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.