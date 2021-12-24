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DİSKİ araç filosunu güçlendirdi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, her geçen gün büyüyen ve gelişen kentin ihtiyaçlarını karşılamak için filosuna yeni araçlar kattı.

DİYARBAKIR 24.12.2021, 12:02
DİSKİ araç filosunu güçlendirdi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, her geçen gün büyüyen ve gelişen kentin ihtiyaçlarını karşılamak için filosuna yeni araçlar kattı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi dahil olmak üzere 17 ilçede vatandaşlara sağlıklı içme suyu ve verimli altyapı hizmetleri sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Altyapı ve içme suyu hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet hidromek HMK 102 S Alpha A5 kazıyıcı-yükleyici araç satın aldı. Araç alım işlemlerini 21 Ekim 2021’de gerçekleştiren DİSKİ, bu sayede yeni araçlardan 2 milyon 429 bin 513 lira tasarruf sağladığını belirtti.

Hizmet kalitesini artırmak ve var olan ihtiyaçlara cevap olabilmek için araç alımı gerçekleştirdiklerini kaydeden DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 2022’de araç alımlarına devam ederek filolarını güçlendireceklerini aktardı. Kentlerin yaşam kalitesi ve güçlü ekonomik yapıları altyapıların belirlediğine değinen Tutşi, verimli altyapı ve kaliteli su teminin süreklilik arz ettiğini bu nedenle de DİSKİ’nin, artan nüfusa paralel olarak ihtiyaçları karşılamak için araç alımı yaptığını vurguladı.

Araç seçimini kentin fiziki yapısını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Tutşi, “DİSKİ, 15 bin 272 kilometrekarelik alanda hizmet üretiyor. Altyapı ve içme suyu temininde tamamen kamu yararını gözeterek çalışmalar yürütüyoruz. Araç filomuzu sürekli yenilemek zorundayız. Hangi tür bir altyapı çalışması yapacak olunursa olunsun ilk olarak bir projeye ve beraberinde altyapı malzemelerine ihtiyaç duyulur. Altyapı malzemelerinin her biri yapılacak olan çalışmaya bağlı olarak farklılık gösterir. Araç kullanımı özellikle bu tarz çalışmalarda oldukça önemli bir yere sahiptir. Doğru araç seçimiyle altyapılarda kullanımı önemli tasarruflar sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

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