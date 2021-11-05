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DİSKİ akıllı sayaç okuma uygulamasını yaygınlaştırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçmek ve vatandaşların hakkını korumak için haziran ayı itibariyle başladığı akıllı sayaç uygulamasını yaygınlaştırıyor.

DİYARBAKIR 05.11.2021, 15:56
DİSKİ akıllı sayaç okuma uygulamasını yaygınlaştırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçmek ve vatandaşların hakkını korumak için haziran ayı itibariyle başladığı akıllı sayaç uygulamasını yaygınlaştırıyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, personel tasarrufu, insan hatalarını minilimize etmek, müşteri memnuniyetini artırmak, kayıp-kaçak oranını düşürmek, su yönetimini daha sağlıklı yönetmek ve tahakkuk oranlarını artırmak hedefiyle pilot bölge seçilen hane ile işletmelere 5 bin yeni akıllı sayaç okuma saati monte edecek. Haziran 2021’de ilk etapta Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan 4’üncü Sanayi Sitesinde 858 ve Yenişehir Üçkuyular TOKİ konutlarına 400 akıllı sayaç okuma saati monte eden DİSKİ, Kayapınar ilçesi Talaytepe TOKİ’deki belirlenen hanelere 5 bin adet akıllı sayaç okuma saati yerleştirecek.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yeni 5 bin adet akıllı sayaç okuma saatinin ihalesini gerçekleştirdi. Yasal mevzuat gereği ihale sürecinin tamamlanmasının ardından saatler belirlenen hane ve işletmelere montajı yapılacak. İlk etapta imara yeni açılan yapılarda kullanılacak uygulamadan verim alınması durumunda aynı sistem daha sonra kısım kısım kent geneline uygulanacak. Akıllı sayaç okuma sistemi lora (uzak mesafeli radyo frekansı haberleşme) ve M2M (makineler arası iletişim) olmak üzere 2 farklı şekilde hizmet verecek. Toplu abonelerde lora, yüksek tüketim ve ulaşması zor olan alanlarda ise M2M sistemi kullanılacak.

Akıllı sayaç monte edilen hane veya işletmelere sayaç okuma, itiraz servisi ve kesme-açma personeli hizmet üretmeyecek. Sistem uzaktan olumsuz durumlara müdahalede bulunabilecek. Sistemin tamamen devreye girmesiyle birlikte DİSKİ, personel ve maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlayacak. Sayaç okuma, itiraz servisi ve kesme-açma personeli farklı birimlerde vatandaşlara hizmet üretecek.

DİSKİ’nin, teknolojiye ayak uydurarak yaygınlaştırmayı hedeflediği akıllı sayaç okuma sistemi abonelere ön ödeme olanağı da sağlayacak. Aboneler sunulan seçenekle istedikleri ücreti önceden ödeyip içme suyunu kullanabilecek. Su kullanma limitini dolduran ön ödemeli abonenin vanası otomatik olarak kapanacak. Akıllı sayaç okuma, ayrıca su kaçağı, aşırı tüketimde ve sayaca herhangi bir müdahalede sistem uyarı verecek.

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