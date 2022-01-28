DİSKİ, abone sayısını 445 bin 447’ye çıkardı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2021’de yaptığı çalışma sonucunda kent merkezi ve kırsalda abone sayısını 445 bin 447’ye çıkardı.

DİSKİ, içme suyunda vatandaşların hakkını korumak, kayıp, kaçak, kayıtsız su kullanımının önüne geçmek amacıyla yaptığı çalışmada 2021’de 36 bin 470 yeni abonelik yaptırdı. DİSKİ, içme suyunun tüm vatandaşlara ulaşması amacıyla kayıp-kaçak kullanıma yönelik yürüttüğü çalışmalar 2021’de planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldü.

Ekiplerin, 2020’de yüzde 43 olan kayıp-kaçak su kullanım oranını 2021’de sahada yaptığı çalışma sonucunda kent merkezinde kayıp-kaçak su kullanım oranı yüzde 39’a düşürdü.

2020’de 51 milyon 28 bin 436 metreküp faturalandırılan içme suyu, 2021’de 55 milyon 61 bin 52 metreküpe çıkarıldı.

Akıllı sayaç uygulaması yaygınlaştırılıyor

DİSKİ kayıp-kaçak oranını düşürmek, su yönetimini daha sağlıklı yönetmek ve tahakkuk oranlarını artırmak hedefiyle akıllı sayaç uygulamasını genişletiyor.

Haziran 2021’de ilk etapta Kayapınar’daki 4’üncü Sanayi Sitesi’nde 858 ve Yenişehir Üçkuyular TOKİ Konutları’na 400 akıllı sayaç okuma saati monte eden DİSKİ, Kayapınar ilçesi Talaytepe TOKİ’deki belirlenen hanelere 2022’de 5 bin adet akıllı sayaç okuma saati monte edeceği belirtildi.