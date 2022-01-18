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DİSKİ 21 büyük yatırımın 12’sini tamamladı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, başta en temel ihtiyaç olan içme suyu ve altyapı olmak üzere kentte soluk kazandıracağı “21’nci yüzyılın 21’nci yılında Diyarbakır için 21 büyük yatırım” projesinde 12 çalışmayı tamamladı.

DİYARBAKIR 18.01.2022, 10:53
DİSKİ 21 büyük yatırımın 12’sini tamamladı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, başta en temel ihtiyaç olan içme suyu ve altyapı olmak üzere kentte soluk kazandıracağı “21’nci yüzyılın 21’nci yılında Diyarbakır için 21 büyük yatırım” projesinde 12 çalışmayı tamamladı.

Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi ile 13 ilçenin içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. “21’nci yüzyılın 21’nci yılında Diyarbakır için 21 büyük yatırım” sloganıyla başlattığı projelerde DİSKİ Genel Müdürlüğü, 12 çalışmayı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

21 büyük yatırım programı içerisinde yer alan “İçme Suyu Kuyularına Pompa Enerji Nakil Hattı, Trafo ve Montaj” işi kapsamında farklı ilçelerin 37 kırsal mahallenin içme suyu sorununu çözme hedefiyle 30 adet pompa, 25 enerji nakil hattı ve montajını gerçekleştirdi. Yatırım bütçesi 3 milyon 300 bin TL olan proje tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeni imar alanlarına 14 kilometre içme suyu şebekesi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarına içme suyu temin etmek amacıyla Kayapınar ilçesinde Abdülkadir Aksu Caddesi’ne 1,1 kilometre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’na 1,1 kilometre, D Tipi Cezaevi-Memur-sen bölgesine 8,3 kilometre, Yenişehir ilçesi Şeyh Said Bulvarı’na 3,2 kilometre olmak üzere toplam 14 kilometre içme suyu hattı döşedi. 2 milyon TL’ye mal olan projeyle yeni imar alanları içme suyuna kavuştu.

Karpuzlu Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı

DİSKİ, “Kanalizasyon Şebekesi ve Terfi Merkezi” işi kapsamında Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi’ne 5,5 kilometre kanalizasyon hattı ve terfi merkezi inşa etti. Kentin sağlam bir altyapıya kavuşması için 2021’de önemli yatırımlar gerçekleştiren DİSKİ, yeni imar alanlarına toplamda 8,4 kilometre kanalizasyon hattı döşedi. 6 milyon TL’ye mal olan projede Kayapınar ilçesi Meyti Dono Caddesi’ne 1,8 kilometre, Diclekent, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Rojava Bulvarlarına 3 kilometre, Abdülkadir Aksu Caddesi’ne 337 metre, Leyla Kasım- Şanlıurfa Yolu’na 343 metre, Talaytepe-Leyla Kasım Caddelerine 556 metre, Yenişehir Aziziye Deresine 894 metre, Şeyh Said Bulvarı’na 1,3 kilometre kanalizasyon hattı oluşturdu.

Depoların bakım ve onarımı yapıldı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 2021’de zamanla yıpranan su depolarında bakım ve onarım çalışması başlattı. Çalışmalarda 34 adet ayaklı ve 6 adet gömme su deposunun onarımını gerçekleştirdi. Aynı iş kapsamında 21 adet terfi binasının da yapımı tamamlandı. DİSKİ, yatırım bütçesi 1,6 milyon TL olan “Bismil Kısmi İçme Suyu Şebekesi” çalışmalarında belirlenen mahallelerin içme suyu hatlarını yeniledi. Ekipler, projede 6,7 km HDPE boru, 50 vana, 70 metre yatay delgi inşaatı ve 4,5 kilometre bağlantı hattını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. DİSKİ, kayıp-kaçakları önleme ve yüksek kotlarda yer alan hanelere su temin etmek amacıyla 4,2 terfi merkezini, yeniledi ve bakım-onarım çalışması yaptı. Ekipler, çalışmada 15 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun iç yalıtımını, DN700 çelik boru deplasesini, depo ve terfi merkezi bakım-onarımını tamamladı, mevcut terfi merkezinin mekanik işlerini yeniledi.

28 mahalleye su sondajı

DİSKİ, 21 büyük yatırım programında kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için 13 ilçede 3,6 milyon TL yatırım bütçesiyle 28 mahallede su sondaj çalışmalarını tamamladı. DİSKİ Genel Müdürlüğü, 14 milyon TL yatırım bütçesi olan “Kırsal Mahallelerde İçme Suyu Sistemi” projesi kapsamında Hazro, Çınar, Kulp, Bismil, Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinin 40 mahallesine 104 kilometre içme suyu şebekesi döşedi. Mahallelerin içme suyu sorununu ortadan kaldırmak hedefiyle yapılan çalışmada 22,2 kilometre terfi hattı,82,2 kilometre içme suyu şebeke hattı, 24 içme suyu deposu ve 4 adet de biriktirme yapısı inşa edildi.

Yukarı Haydan Mahallesi’nin kanalizasyon sorunu çözüldü

DİSKİ, 2021’de 21 büyük yatırım programında yer alan “Eğil Yukarı Haydan Mahallesi Kanalizasyon Yapımı” işi kapsamında mahalleye 5 kilometre kanalizasyon hattı döşedi. Aynı çalışmada belirlenen alana 1000 kişilik fosseptik inşa edildi. 1 milyon 200 TL’ye mal olan çalışmayla birlikte Yukarı Haydan Mahallesi’nin kanalizasyon sorunu çözülmüş oldu. DİSKİ Genel Müdürlüğü, eksik olan şebekeleri tamamlayarak yağmur sularının şebekelere akışını sağlamak için Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde başlattığı çalışmaları tamamlayarak hizmete sundu. 3 milyon 300 bin TL’ye mal olan projede belirlenen cadde ve bulvarlara toplam 4,3 kilometre yağmur suyu şebeke hattı döşendi.

Afet Konutları’nda kısmi kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları tamamlandı

DİSKİ, Kayapınar, Lice ve Kulp ilçelerinde yer alan Afet Konutları’nda yürüttüğü kısmi kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını tamamladı. 2021’de tamamlanan çalışmalarda ekipler, 3,3 kilometre kanalizasyon,3,8 kilometre içme suyu şebekesi ve 200 metre su sondaj kuyusu inşa etti. Yatırım bütçesi 1 milyon 500 bin TL olan projenin tamamlanmasıyla Afet Konutları’nın kanalizasyon ve içme suyu sorunları çözülmüş oldu. 21’de 21 proje kapsamında, 12 projeyi tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan DİSKİ, yılara sari 8 büyük projenin 6’sını 2022’de, 2’sini ise 2023’te tamamlayacak.

DİSKİ, 1 proje de ise saha çalışmalarını tamamladıktan sonra ihaleye çıkılacak.

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