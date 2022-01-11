DİSKİ 2021 değerlendirdi 2022’deki projeleri masaya yatırdı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2021’de gerçekleşen çalışmaları değerlendirdi ve 2022’de hayata geçirmeyi planladığı projeleri masaya yatırdı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve 13 ilçede vatandaşlara, içme suyu ile altyapı konularında daha iyi hizmet sunmak için 2021’de gerçekleşen çalışmaları değerlendirdi ve 2022’de hayata geçirmeyi planladığı projeleri ele aldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcılarının katıldığı toplantı farklı alanlarda faaliyet yürüten 12 Daire Başkanlığının 2021’de gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylı şekilde paylaşmalarıyla başladı.

2021’in değerlendirilmesinin ardından DİSKİ’ye bağlı 12 Daire Başkanlığı, 2022’de hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

Vatandaşlara daha verimli bir hizmet sunmak hedefiyle gerçekleşen toplantı karşılıklı fikir alışverişleri, görüş ve önerilerin ifade edilmesiyle sona erdi.