DİSİDER 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanlığına Şeyhmus Akbaş yeniden seçildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Konferans Salonu’nda gerçekleşen kurulda, DTB Başkan Yardımcıları Ramazan Özkılıç, Şeyhmus Ayhan, DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, DOGUNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, ASKON Başkanı İhsan Aytekin, DESOB Başkan Yardımcısı Abdüllatif Aykul, OSB Dernek Başkanı Abdurrahman Aslan, GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, TESDER Başkanı Faysal Araç ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Özkılıç’ın divan başkanlığına getirildiği kurulda, konuşan Akbaş, derneğin Diyarbakır’da iş insanlarıyla bir araya gelerek, yaşanan sorunlara çözüm üreteceğini söyledi. Diyarbakır’ın yakın zamanda göç veren değil göç alan il olacağını belirten Akbaş, "Son zamanlarda ilimizde huzur ve güvenin tesis edilmesi adına çalışmalar başlatılmıştır. Tarım, turizm, tekstil ve enerji alanlarında dikkat çeken ilimiz dışarıdan yatırımcıların arsa tahsisi konusunda çok fazla talebi olduğunu belirtmek isteriz. Bunun gerçekleşmesi için de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve STK’ların büyük gayretleri olmuştur. Gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek ve rekabet edebilmek için durmadan çalışarak gerek üyelerimizle, gerek özel ve kamu kuruluşları ile sürekli istişareler yaparak, ilimizin üretim hacmini artırarak, ilimizi tüm dünya ülkelerine her alanda ihracat yapan ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri yapmak amaçlarımız arasında yer almaktadır. Gelen teklifleri hayata geçirmek için yatırımcılarımız da mevcut. Bundan ötürü emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Daha sonra tek liste halinde gidilen genel kurulda, Akbaş yeniden dernek başkanlığına getirildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine de Mesut Altın, Abdurahman Bal, Fatih Babayiğit, Fikri Aksu, Haluk Cengiz, Halis Demirkale, Hatip Buluttekin, Mehmet Biroğlu, Önder Yiğit, Özgül Çelikten, Ramazan Akcay, Recep Ezber, Şehmus Ceylan ve Şükrü Unat seçildi.