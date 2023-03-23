DİKO’dan Ramazan ayı boyunca iftar yemeği

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO), Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar yemeği çıkartacak.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Ramazan ayı boyunca odada vatandaşlar için iftar yemeği çıkartacaklarını duyurdu. Kuyumcular Odası olarak iftar yemeği vereceklerini söyleyen Yüksel, depremden yeni çıkıldığını, hala yaraların sarıldığını, depremzede vatandaşların her akşam Oda’ya geldiğini ifade etti. 200-300 kişilik iftar yemeği yapıldığını kaydeden Yüksel, “İhtiyaca göre bu yemeği artırabiliriz. Bugün ilk günümüzdü. 60-70 kişi gelen oldu. Sizin aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığı adına burada iftar yemeği veriliyor. Hep birlikte burada iftarımızı açacağız.” dedi.