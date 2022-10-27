DİKO’dan minik dostlara ziyaret

DİKO Başkanı Yüksel, yapılan hayvan barınağının tam teşekküllü olduğunu belirterek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Devlet hastanelerinde bulunan bütün cihazların hemen hemen hepsinin barınakta yer aldığını ifade eden hayvan sever Yüksel, “Bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hayvan barınağına DİKO adına ziyarette bulunduk. İnsanlar için devlet hastanelerinde hangi cihazlar varsa, minik dostlarımız için de aynı sistemde kurulmuş cihazlar mevcut. Hijyen, bakım ve sağlıklı hayvanlardan hasta hayvanlara kadar ayrıştırması yapılarak hepsi tam teşekküllü ve disiplinli şekildedir. Öncelikle şahsım adına bir hayvan sever olarak çok gurur duyduğumu belirterek teşekkürlerimi arz ederim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi’ye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın’a, barınak müdürü Suat Gül ve ekibine minik dostlarımıza en iyi şekilde bakmaları için göstermiş olduğu hassasiyetten teşekkür ederim” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin tüm belediyelere örnek olduğunu söyleyen Yüksel, “Böylesi bir barınağın müdürü Suat Gül’e, hamile köpeklerin filmini çekip ona göre bir tedavi uyguladığı için teşekkürlerimi arz ederim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tüm şehirlerimize örnek olacaktır. Diliyorum ki, diğer şehirlerimizde de aynı sistemin kurulup aynı hassasiyeti göstermeleri biz hayvan severleri çok mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.