Dicle’nin demir bilekli kızlarına davullu zurnalı kutlama

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde milli sporcu olan lise öğrencisi 3 genç kız, katıldığı 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’ndan başarıyla ayrıldı.

Dicle Necati Ceylan Anadolu Lisesi öğrencileri olan Medine Gökhan, Elanur Kazaylek ve Eylül Aydın antrenörleri Rıdvan Durmaz ile hazırlandıkları dünya şampiyonasında Türk bayrağını 3 kez dalgalandırdı. 54 ülkenin katılım sağladığı ve 14 - 23 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında rakiplerini yenen Medine Gökhan ve Elanur Kazaeylek 2., Eylül Aydın ise 3. oldu. Başarılarını madalyalarla taçlandıran Dicle ilçesinin demir bilekli kızları için davullu zurnalı kutlama etkinliği düzenlendi. Dicle Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zülküf Söker, okulda ücretli beden eğitimi öğretmenliğini ve aynı zamanda başarılı öğrencilerin antrenörlüğünü yapan Rıdvan Durmaz, birçok öğretmen ve öğrenci coşkulu kutlamaya eşlik etti. Okul bahçesinde davul zurna eşliğinde arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte halay çeken başarılı öğrenciler, coşkulu kutlamanın mutluluğunu yaşadı. İlçeyi ve ülkeyi dünya bilek güreşi şampiyonasında temsil eden öğrenciler için polis eskortu eşliğinde kentte bir de şehir turu atıldı.

Şehir turundan sonra konuşan Medine Gökhan, “Bu yıl 2. oldum. Türkiye‘de şampiyon oldum. Hiç yenilğim olmadı. 3 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk yarışmamda Türkiye 3. olmuştum. Dünya şampiyonasına gidemedim, arkadaşlarım gitti. Tabii arkadaşlarım gittiğinde ben gidemediğim de ister istemez bir üzüntü oluyor. Bunun karşısında bir hırs doğdu aynı zamanda. Daha çok hırslandım, antrenman yaptım. Sonra Türkiye şampiyonasına katıldım, şampiyon oldum. Dünya şampiyonasına gittim, 2. oldum” dedi.

4 yıl önce bu spora başladığını ifade eden Eylül Aydın, “Pandemiden ötürü hazırlanmama rağmen, Türkiye şampiyonasına katılamamıştım. Çok üzüldüm, hatta bir ara bıraktım. Ondan sonra Rıdvan hoca tekrar bu spora girmeme vesile oldu. Bu sene Türkiye şampiyonasına çok az zaman kala tekrar başladım. Türkiye şampiyonasında 2. oldum. Dünya şampiyonasında da 3. oldum” şeklinde konuştu.

Elanur Kazaeylek ise, “Geçen sen Tokat’ta düzenlenen yarışmada sağ kolda 3. olmuştum. Geçen sene Romanya’da düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında yarışamamıştım. Üzüldüm, bu sene onu telafi etmek için Eskişehir’de düzenlenen Türkiye şampiyonasına iyice hazırlandım. Sağ ve sol kolda ikisinde de 1. oldum. Sonra 6 ay boyunca çalıştım. Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen dünya şampiyonasında rakiplerimle tanıştım. Solda 3., sağ kolda 2. olup geldim” diye konuştu.

Dicle Necati Ceylan Anadolu Lisesi’nde ücretli olarak beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirten başarılı öğrencilerin antrenörü Rıdvan Durmaz, “43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, 54 ülkenin katılımıyla bu yıl Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlendi. 4 yılı aşkın bir süredir, okulumuz öğrencilerinden Medine Gökhan, Elanur Kazaeylek, Eylül Aydın’ı hazırlayıp bu yarışmaya biz ülkemiz, ilimiz, ilçemiz olarak katıldık. Sporcumuz Medine Gökhan 65 kilogram sağ kolda dünya ikincisi oldu, sporcumuz Elanur Kazaleylek 15 yaş altı, sağ kolda 60 kilogramda dünya 2.’si oldu. Sporcumuz Eylül Aydın 21 yaş altı 60 kilogramda sağ kolda dünya 3. oldu. Eksiklerimizi görüp bazı hatalarımızın farkına varıp önümüzdeki yarışmaya daha iyi odaklanıp daha iyi bir derece ile ilçemize, ilimize, ülkemize dönmeyi planlıyoruz. Durmadan yola devam edeceğiz. Gençlerle ilgilendiğimiz sürece, her zaman başarı elde edeceğiz. Yeter ki, biz gençlerin elinden tutalım, yeteneklerini keşfedelim. Doğru yola sürükleyelim gençlerimizi. Emeği geçen okul müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz, belediye başkanımız, İlçe Kaymakamımız Kadir Yurdagül’e, hepsine teker teker teşekkür ederim” dedi.

Başarılı öğrenciler, tek tek kürsüye çıkarak mutluluklarını okul arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştı. Davullu zurnalı kutlama etkinliğinde birçok polis de öğrenci ve öğretmenlerle beraber halay çekerek, ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandıran madalyalı öğrencilerin mutluluklarına eşlik etti. Kutlama etkinliği okul bahçesinde halay çekilerek sona erdi.