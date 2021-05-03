Dicle’de tam kapanma sessizliği

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde cadde ve sokaklar, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanma nedeni ile boş kaldı.

İlgili ve yetkililerin yaptığı açıklama ve çağrılara vatandaşların uyması sonucunda Dicle’de sakinlik gözlendi. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar

işlerine giderken güvenlik güçleri de kent genelinde denetimlerine devam etti.