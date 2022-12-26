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Dicle’de muhtar ve yetiştiricilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şubesi personeli tarafından, Dicle ilçesinde yüzde 50 hibeli kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
DİYARBAKIR 26.12.2022, 15:34
Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şubesi personeli tarafından, Dicle ilçesinde yüzde 50 hibeli kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık, muhtarlar ve yetiştiriciler katıldı.
Diyarbakır İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şubesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Hıdır Şimşek, çiftçilere kolaylık sağlayan internet üzerinden başvuru işlemlerini ve yüzde 50 hibeli kırsal kalkınma desteklerini anlattı.