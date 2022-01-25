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Dicle’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
DİYARBAKIR 25.01.2022, 14:11
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede kar kalınlığı yaklaşık olarak 1 metreyi geçerken, kapanan yoları açmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyor. Birçok araba park edildikleri yerde kar etrafında kalırken, güneşli havayı fırsata çeviren çoğu vatandaş ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizlemeye çalıştı. Şehir içinde birçok yol açılırken, ilçenin birçok kırsal mahallesinde rahatsızlanan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonrası hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.