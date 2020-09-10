Dicle’de kan bağışı kampanyası
TÜRK KIZILAYI DİYARBAKIR KAN BAĞIŞ MERKEZİ, DİCLE İLÇESİNDE 4 YATAK KAPASİTELİ, PANDEMİ ŞARTLARINA UYGUN OLAN KAN BAĞIŞ ARACIYLA KAN VERMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA HİZMET VERDİ.
Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi, Dicle ilçesinde 4 yatak kapasiteli, pandemi şartlarına uygun olan kan bağış aracıyla kan vermek isteyen vatandaşlara hizmet verdi.
Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi’nde çalışan Kan Bağış Kazanım Uzmanı Yunus Küçükkaya, Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Küçükkaya, “Pandemi sürecinde azalan kan bağış oranlarını arttırabilmek adına yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Kan ihtiyacı olan hastalarımızın mağduriyet yaşamaması adına, kan bağış oranlarını yeterli seviyeye çıkartmak zorundayız. Bölgenin kan ihtiyacını karşılamak için, Dicle’de bugün kan bağışı faaliyetini yürütmekteyiz. Pandemi sürecinden dolayı seri koşullarda kan bağışına uygun kan bağışları bir doktor, kan alan uzman personel, organizatör ve şoförle hizmet vermekteyiz. 4 yatak kapasiteli, sosyal mesafeye uygun dizayn edilmiş tırdan oluşan kan bağış aracımızla, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.
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