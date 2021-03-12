Dicle’de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeni ile tören düzenlendi.

Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliklere, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Cumhuriyet Savcısı Emine Uçkun Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, Emniyet Amiri Vekili Ferhan Şengül, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinlik programı, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşının kabulüyle ilgili hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. Daha sonra etkinlik konularıyla ilgili olarak öğrenciler şiir okudu. 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un Anma Günü etkinlikleri, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.