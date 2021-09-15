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Dicle’de içme suyu sorunu çözülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle’ye kesintisiz içme suyu temin etmek için proje çalışmalarına başladı.

DİYARBAKIR 15.09.2021, 12:53
Dicle’de içme suyu sorunu çözülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle’ye kesintisiz içme suyu temin etmek için proje çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla kent merkezi ve kırsal ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerdeki içme suyu sorunlarını bir bir çözüyor.

DİSKİ, verilen su miktarının ilçe nüfusuna fazlasıyla yetecek miktarda olmasına rağmen kaçak kullanımlar ve bahçe sulamasından dolayı suyun israf edilmesi nedeniyle su sıkıntıları yaşanan Dicle’de, uzun yıllar içme suyu sorunu yaşanmayacak proje hazırladı. DİSKİ, proje kapsamında Kralkızı Barajındaki kaynaktan su temini sağlayarak, ilçede önümüzdeki 25 yıl için su sorununu çözmeyi hedefliyor. Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olacak projede uygun olması durumunda yaklaşık 5 bin 288 metre isale hattı yapılacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören projenin gerçekleşeceği alanda inceleme yaptı. Projenin verimli olması amacıyla titizlikle çalışmalar yürüttüklerini belirten Tutşi, “Gerekli izinlerin alınması durumunda; şebeke yapımları, mekanik aksamlar ve altyapı noktasında gereken tüm çalışmalar en kısa sürede yapılarak, Dicle ilçemizin kesintisiz ve sağlıklı su almasını sağlayacağız” dedi.

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