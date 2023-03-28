Dicle’de hasar tespit çalışmaları tamamlandı, itiraz süreci başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde de hasar tespit çalışmaları tamamlandı, itiraz süreci 24 Mart tarihinde başladı.

Dicle ilçesi genelinde hasar tespit çalışmalarının 24 Mart’ta tamamlanmasının ardından mahalle muhtarlıklarına askı ilanı çıktı ve itiraz süreci 24 Mart’ta başladı. Hasar tespit sonuçlarına itirazlar, 30 (otuz) gün boyunca e-Devlet üzerinden itiraz başvurusunda bulunabilecek. Hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresi bulunuyor. Yapılan itiraz başvuruları doğrultusunda yeniden hasar tespiti yapılarak sonuçlar kesinleşecek.

Vatandaşlar, e-Devlet adresi üzerinden bilgileri ile sorgulama yaparak hasar durumlarını öğrenebilirler. Hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların tanımına yönelik bilgiler şöyle; hasarsız binalar deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Az hasarlı binalar, deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Orta hasarlı binalar, deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Ağır hasarlı binalar ise, deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

Acil yıkılacak binalarda da, deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez olarak belirlenmiş.