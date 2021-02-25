Dicle’de atletizm geliştirme koşusu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının, 2021 faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bölgesel kros yarışmaları düzenlendi.

Dicle’de gerçekleşen ve program kapsamında yer alan kros yıldızlar gençler kategorisi müsabakalarına çeşitli yaş grubunda olan birçok öğrenci katıldı. Öğrenciler, dereceye girmek için birbirleri ile yarıştı. Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı maraton, Dicle Üçyol mevki civarında tamamlandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler bir sonraki aşamada Dicle’yi Diyarbakır merkezde yapılacak olan yarışmada temsil edecek.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yücel Mavidemir, "Yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz, ileri aşamada ilçemizi Diyarbakır’da temsil edecekler. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.