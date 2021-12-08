Dicle’de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı gerçekleşti

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde öğrencilerin fikirlerinin projeye dönüştüğü 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışı gerçekleşti.

Kocaalan Yatılı Bölge okulunda gerçekleşen bilim fuarı açılışına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Yatılı Bölge Okulu Müdürü Umut Aksünger, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminde görevli gözetmen öğretmenler, çevre okullardan birçok öğretmen ile çok sayıda öğrenci katıldı. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerinin tasarladığı ve hazırladığı projelerin olduğu stantları gezdi. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, etkinlik alanında sergilenen projeleri inceleyip emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında proje yürütücüsü olarak görev alan okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Caner Ayhan, “Fuarda 5 araştırma, 5 tasarım ve 3 inceleme olmak üzere 13 proje yer alıyor. 5 ile 8. sınıflarda eğitim gören 39 öğrenci ve 8 danışman öğretmen eşliğinde bilim fuarı gerçekleşti. Ortaokul çağındaki öğrencilerin bilimsel araştırmalarına dair fikirlerini gerçekleştirmeleri adına yapılan bilim fuarında çocukların fikirleri projeye dönüştü” dedi.

Bilim Fuarı 8 ile 9 Aralık tarihlerinde olmak üzere 2 gün sürecek.