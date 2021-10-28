Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde pandemi şartları gözetilerek düzenlenen tören, Dicle Hükümet Konağı’nda gerçekleşti. Tören Dicle Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanının yaşandığı törene Dicle Kaymakam Kadir Yurdagül, Dicle Cumhuriyet Savcısı Nihal Temiz, Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Derya Karabıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.