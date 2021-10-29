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Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı kapalı spor salonunda kutlama töreni düzenlendi.

DİYARBAKIR 29.10.2021, 16:17
Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı kapalı spor salonunda kutlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde pandemi şartları gözetilerek düzenlenen törene Dicle Kaymakam Kadir Yurdagül ve eşi Tuba Yurdagül, Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Derya Karabıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, birçok asker ile polis ve çok sayıda kurum amirleri katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere tören alanına gelen Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin yöresel halaylarıyla karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kaymakam Kadir Yurdagül, “Her yıl 29 Ekim tarihinde devlet, millet olarak Cumhuriyet Bayramını sevinçle ve büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetimiz kuruldu ve tam bağımsızlığımızı kazanarak özgür bir millet olma yolunda emin adımlarla ilerledik. Devletimiz Cumhuriyetin verdiği güç sayesinde uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, dünyanın en saygın ülkelerinden bir haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, sizlerin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" dedi.

Törende Fatih Ortaokul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten şiir ve metinler okundu. Törende Üzümlü Ortaokulu öğrencileri koro halinde sahne aldı. Katılımcıların beğeniyle izlediği törende Dede Ortaokul öğrencileri, İstiklal Marşı ve gençliğe hitabe ile ilgili sunum yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün halk oyunları gösterileriyle son bulan törende, birçok öğretmen öğrencilerle birlikte halay çekerek, Cumhuriyet Bayramı sevinicini yaşadı.

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