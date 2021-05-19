Dicle’de 19 Mayıs etkinlikleri

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yücel Mavidemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İhsan Aküzüm, Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Dayan, polisler, kamu kurum amirleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yücel Mavidemir Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törende, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği, İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.